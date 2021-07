Novo aumento de internados em Portugal, 2.625 novas infeções e oito mortes

Segundo o boletim da DGS, hoje estão internadas 879 pessoas, mais 44 do que no sábado, e 193 estão em unidades de cuidados intensivos, onde foram internadas mais 12 pessoas nas últimas 24 horas.

A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 regista-se hoje na região de Lisboa e Vale do Tejo (1.042), enquanto no Norte há mais 1.019 pessoas contagiadas, que concentram 75,5% dos casos registados nas últimas 24 horas.

As oito mortes das últimas 24 horas registaram-se nas regiões de Lisboa (quarto), Norte (duas), Madeira (uma) e Açores (uma).

Os casos de covid-19 nas últimas 24 horas são, sobretudo, entre as faixas etárias dos 0 aos 59, totalizando cerca de 90% das novas infeções, sendo em maior número entre os 10 e os 49 anos.

Desde o início da pandemia, já foram diagnosticadas 953.059 pessoas com o SARS-CoV-2 e morreram 17.292 pessoas.

De acordo com a autoridade de saúde, Portugal registou nas últimas 24 horas mais 1.415 casos ativos, totalizando agora 54.197, e mais 1.202 pessoas recuperadas, o que aumenta para 881.570 o número de recuperados desde o início da pandemia.

O número de contactos em vigilância registou hoje uma diminuição, menos 2.777 em relação a sábado, num total de 80.147.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza agora no total 372.933 casos de infeção e, a região Norte, 369.659, refere a DGS.

No Centro registaram-se 161 novos casos (128.242 no total), no Alentejo há mais 118 casos (33.143 no total), no Algarve 228 novas infeções (total de 31.481), na Madeira 17 novos casos (10.429) e, nos Açores, mais 40, para um total de 7.172.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais óbitos (7.379), seguindo-se o Norte (5.403), o Centro (3.039), o Alentejo (980), o Algarve (384), a Madeira (71) e os Açores (36).

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação disponibilizada no boletim da DGS.

A fatia maior de novos contágios situa-se em pessoas com idades entre os 20 e os 29 anos (645), seguindo-se a faixa 30-39 anos (453), 10-19 (399), 40 aos 49 (350), até aos 9 anos (308), 50 aos 59 (206), 60 aos 69 (100), 70 aos 79 (74) e mais de 80 anos (86).

Nas últimas 24 horas, morreram cinco pessoas com mais de 80 anos, duas entre os 60 e 69 anos e uma entre 50 e 59 anos.

Em Portugal morreram até hoje 9.072 homens e 8.220 mulheres.

As infeções afetaram 437.050 homens e 515.373 mulheres, existindo ainda 636 casos desconhecidos.

A taxa de incidência nacional de infeções pelo SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, subiu na sexta-feira para 418,3 e a do continente atingiu 430,8.

Quanto ao Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus - está em 1,07 no continente e em 1,09, a nível nacional.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.156.164 mortos em todo o mundo, entre mais de 193.687.980 de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.