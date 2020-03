Novo coronavírus. Que cuidados a ter?

Todas as pessoas com exposição associada a cuidados de saúde estão sujeitas a eventual contacto próximo com doentes infetados, incluindo:

- Na prestação de cuidados diretos a doente com Covid-19;

- Contacto em ambiente laboratorial com amostras de Covid-19;

- Visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente com Covid-19;

- Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com infeção por Covid-19 (por exemplo numa sala de aula).

Pessoas que viajaram recentemente com pessoas ou próximo de pessoas infetadas:

De avião

- Se esteve dois lugares à esquerda do doente, dois lugares à direita do doente, dois lugares nas duas filas consecutivas à frente do doente e dois lugares nas duas filas consecutivas atrás do doente;

- Companheiros de viagem do doente;

- Pessoas que tenham prestado cuidados diretos a um doente;

- Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente;

- Se o doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro do avião, considerar todas as pessoas como contacto próximo.

De barco ou cruzeiro

- Companheiros de viagem;

- Se partilhar a mesma cabine;

- Pessoas que tenham prestado cuidados diretos a um doente;

- Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente.

As Autoridades de Saúde podem considerar como contacto próximo outros indivíduos não definidos nos pontos anteriores, consoante o caso.