Novo surto de Covid-19 num lar na Póvoa de Santarém

Na segunda-feira todos foram testados. Dos 58 utentes 25 deram positivo e dos cerca de 32 funcionários 6 também testaram positivo. Estão todos em isolamento profilático.



De acordo com uma fonte do lar à RTP, estão todos bem e assintomáticos.

A evacuação do edifício para descontaminação é porque os positivos são de diferentes zonas do edifício - uma operação que deve decorrer ainda hoje.