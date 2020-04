Num mês, 15 mortos num único lar de idosos em Aveiro

O provedor da Santa Casa da Misericórdia é mais cauteloso na informação. Diz que todas as mortes aconteceram já no hospital, para onde vários utentes foram sendo transferidos nas ultimas semanas por agravamento do estado de saúde.



E por isso admite não ter tido conhecimento da causa de todos os óbitos. Facto é que o número mais do que triplicou.



Os testes, aos mais de 100 utentes desta instituição só foram feitos na semana passada e revelaram que 77 deles estão infetados, a que se somam também 22 funcionários.



Esta segunda feira estavam previstos mais testes noutras duas instituições da cidade, que não foram feitos por falta de material.