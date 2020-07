Número de mortes em Reguengos de Monsaraz sobe para 16, mas autarca acredita no controlo da doença

No comunicado divulgado esta quinta-feira pela autarquia, com a última atualização do boletim epidemiológico do concelho, a Câmara de Reguengos de Monsaraz (Évora) informou que o doente infetado com covid-19, que estava internado no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), morreu “ao final” de quarta-feira, naquela unidade hospitalar.O lar onde foi dado o alerta de surto já foi descontaminado, por uma unidade de combate bacteorológico feito pelo exercito português. Uma situação que está a ser acompanhado pelo jornalista Paulo Nobre.Segundo o comunicado da Câmara e Autoridade de Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz, com os dados mais recentes da situação epidemiológica há 14 pessoas curadas deste surto.Motivo pelo qual leva o autarca da região a afirmar que o surto de Covid em Reguengos está controlado.