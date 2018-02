Nuno Proença é 13º arguido da Operação Lex

RTP01 Fev, 2018, 19:10 / atualizado em 01 Fev, 2018, 19:33 | País

Esta quinta-feira, Rui Rangel faltou aos quatro processos em que estava escalado, tendo invocado “razões de natureza pessoal”.



Rui Rangel é o principal arguido deste processo que investiga suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.



O Ministério Público acredita que está em causa um alegado esquema em que juízes do Tribunal da Relação de Lisboa seriam corrompidos para tomar decisões favoráveis a determinados indivíduos ou empresas.



Para além de Nuno Proença e dos juízes Rui Rangel e Fátima Galante, a operação Lex conta com outros dez arguidos. Cinco destes encontram-se detidos e estão esta quinta-feira a ser interrogados no Supremo Tribunal de Justiça. O presidente do Benfica Luís Filipe Vieira é também arguido no processo, estando atualmente sob Termo de Identidade e Residência.