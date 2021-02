O desafio das aulas através da internet

Foto: Reuters

Com as escolas fechadas, o regresso ao ensino à distância promete ser um autêntico pesadelo para várias famílias. Em particular, aquelas que têm filhos pequenos. No concelho algarvio de Castro Marim, o repórter Mário Antunes foi conhecer o caso da família Inácio, que vive na localidade de Junqueira.