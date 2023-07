O programa da Jornada Mundial da Juventude

2 de agosto

A abertura oficial da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa acontece no diaSerá no parque Eduardo VII às 19 horas.Dom Manuel Clemente dá as boas vindas aos jovens de todo o mundo e preside à missa de abertura.O diaé todo virado para o Papa.Francisco chega de manhã ao aeroporto de Figo Maduro, onde acontece a receção oficial.Vai ao palácio de Belém para uma cerimónia de boas vindas e uma visita de cortesia ao Presidente da República.A seguir vai ao CCB. É aqui que tem encontro com a sociedade civil e o corpo diplomático. É aqui que faz o seu primeiro discurso.Ao final da manhã recolhe à Nunciatura Apostólica, que é a sua residência oficial em solo português.À tarde recebe o primeiro-ministro e ao final do dia desce ao Mosteiro dos Jerónimos. É lá que preside às Vésperas com todo o Clero e é lá que profere a primeira homília.





Quinta-feira, 3 de agosto



O dia começa manhã cedo na Universidade Católica Portuguesa. Francisco discursa para os jovens universitários.



Depois segue para Cascais. Visita a sede da Scholas Ocurrentes e conversa com jovens estudantes.



Ao final da tarde acontece a cerimónia de acolhimento de Francisco no Parque Eduardo XVII. Será o primeiro grande banho de multidão com os jovens de todo o mundo. Francisco discursa e assiste a um espetáculo de boas vindas.



Sexta-feira, 4 de agosto



O dia do papa começa em Belém. No chamado Parque do Perdão ouve alguns jovens num confessionário idêntico a este.



A seguir viaja até à Serafina, um bairro de Lisboa onde faz questão de discursar.



Almoça com jovens na Nunciatura e muito provavelmente descansa para estar preparado para Via Sacra que acontece no parque Eduardo VII à noite.