O que deve saber sobre o surto de sarampo em Portugal

O que é o vírus do sarampo?



Trata-se de uma infeção viral que acontece com frequência na infância. O sarampo é contagioso mas é benigno pelo que fica tratado em poucos dias. Quando contraído em adulto, a doença é mais perigosa podendo ser fatal. As complicações que decorrem do vírus são a encefalite, uma infeção cerebral, e a pneumonia.



Como é que o sarampo é transmitido?



Normalmente a doença é propagada via contacto pessoal, através de secreções nasais ou da faringe, ou por via aérea. Pessoas não vacinadas que nunca contraíram a doença têm grande probabilidade de a ter. As pessoas vacinadas ou que já tiveram a doença também a podem contrair, no entanto, as consequências são menos gravosas.



Quais são os sintomas do sarampo?



A primeira fase da doença manifesta-se com o aparecimento de pontos brancos na mucosa oral, entre um a dois dias antes de o sarampo se manifestar no corpo, com erupções cutâneas, que surgem primeiramente no rosto e depois se alastram para o resto do corpo. O sarampo dá febre, conjuntivite, congestão, corrimento nasal e tosse.



Francisco George no programa 360, 17 de abril de 2017O período de incubação do sarampo é de sete a 21 dias. O período de contágio acontece quatro dias antes e quatro dias depois de aparecerem as erupções cutâneas.Apesar de poder ter complicações graves em pessoas não vacinadas, o sarampo não tem um tratamento específico. No entanto, a vacina contra a doença é altamente recomendada em Portugal, que apresenta 95 por cento da sua população vacinada contra a doença.É o modo de prevenção mais eficaz. A Organização Mundial de Saúde estima que, entre 2000 e 2015, tenham sido prevenidas mais de 20 milhões de mortes.Em março passado, a Organização Mundial de Saúde alertou para a propagação do vírus do sarampo na Europa, que teve grande incidência em sete países. No princípio do mês de abril, o Centro Europeu de Controlo de Doenças indicava que já eram 14 os países que apresentavam casos de sarampo.O primeiro caso identificado em Portugal terá surgido num paciente não vacinado que pode ter sido infetado na Venezuela. Os principais focos no país são Lisboa e o Algarve e o segundo caso conhecido é o de uma criança de 11 meses que foi infetada por um familiar que vive na União Europeia.Ninguém está imune ao sarampo. No entanto, quem está vacinado, consta que em Portugal seja 95 por cento da população, está mais protegido contra o vírus, podendo contraí-lo mas sem sofrer consequências graves. Hoje, em Portugal, encontram-se protegidos todos aqueles que tomaram duas doses da vacina, o que acontece no caso dos menores e apenas uma dose nos adultos.Em 2015, a Organização Mundial de Saúde havia anunciado que o sarampo tinha sido erradicado de Portugal, devido à eficácia do programa de vacinação no país. A vacina contra o sarampo teve o seu início em 1973, com uma campanha de vacinação para crianças dos um aos quatro anos. Em 1974, a vacina foi incluída no Programa Nacional de Vacinas e em 1990 foram incluídas duas doses: a primeira dose é dada logo nos primeiros meses de vida e a segunda aos cinco anos de idade.Tomar vacinas em Portugal não é obrigatório, no entanto, é altamente recomendado pelas instâncias de saúde no país. A vacina contra o sarampo é gratuita e está incluída no Programa Nacional de Vacinas.Na Europa são 14 os países (incluindo Portugal) que já contam com casos de sarampo. A Roménia é o país que conta com mais casos: são já mais de 4000 e há perto de 20 mortes. Segue-se Itália, que conta com mais de mil notificações. A Alemanha e a Bélgica apresentam pouco mais de 200 casos. Na Suíça, tal como em Portugal, já se registou uma morte devido ao surto de sarampo.Apesar dos grandes níveis de eficácia da luta contra o sarampo em Portugal e na Europa, milhares de pessoas continuam a morrer a nível mundial. A Organização Mundial de Saúde anunciou que, em 2015, morreram mais de 130 mil pessoas com sarampo o que configurava mais de 300 mortes por dia.