Obstetrícia. São Francisco Xavier vai assegurar seis médicos por turno

O diretor de serviço de obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier adianta que, na vigência do novo plano para o verão, vai assegurar seis obstetras por turno. Fernando Cirurgião diz que o reforço dos profissionais do Hospital de Santa Maria vai garantir a abertura da maternidade em pleno.