Obstetrícia. Vários hospitais do país com condicionamentos nas urgências e blocos de parto

O bloco de partos da, vai estar encerrado entre as 8h00 e as 20h00 por falta de anestesista. No sábado, voltam a encerrar pelas 8h00 e só voltam a receber grávidas no domingo à mesma hora., também enfrenta limitações na urgência e no bloco de partos durante o mesmo período

No hospital S. Francisco Xavier, o bloco de partos fechou às 9h00 e só reabre no sábado à mesma hora. No sábado e no domingo, a unidade volta a fechar durante as noites e madrugadas.







Diogo Bruno, médico obstetra nesta unidade, disse à RTP que as grávidas que acorram ao hospital São Francisco Xavier serão atendidas por médicos. A partir daqui, serão transferidas para outros hospitais caso necessitem de internamento no bloco de partos.





O médico reconhece as dificuldades, sobretudo porque outros hospitais da Grande Lisboa já estão sobrecarregados.







No Barreiro, o hospital Nossa Senhora do Rosário tem o bloco de partos encerrados durante o dia de sábado.







Em Aveiro, o hospital Infante D. Pedro não terá urgência de Ginecologia e Obstetrícia no domingo, entre as 8h30 e as 20h30.







O serviço de urgências e a sala de partos doestão encerrados até às 20h00 desta sexta-feira.





Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, explica à Antena 1 que estes constrangimentos sobrecarregam os serviços que se mantêm operacionais.

O responsável dá o exemplo do hospital Santa Maria, hospital da Amadora, hospital de Vila Franca de Xira e hospital Beatriz Ângelo, que se mantêm abertos, mas “já estão nos limites”.







Na passada quinta-feira, a Inspeção Geral das Atividades em Saúde e o hospital de AbrantesA urgência obstétrica de Abrantes estava na altura com falta de médicos. A mulher, que tinha uma gravidez de risco, optou por fazer 100 quilómetros até ao hospital de Santarém, onde não havia limitações ao serviço.