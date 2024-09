OE2025. Governo e PS insistem no diferendo sobre "secretismo" e "discrição"

O líder do PS acusou esta segunda-feira o Governo de fazer de conta que o Partido Socialista é o parceiro preferencial na negociação do Orçamento do Estado para 2025.



Declarações de Pedro Nuno Santos durante uma visita a algumas zonas atingidas pelos incêndios, numa altura em que se soube das reuniões, em separado, do primeiro-ministro com Rui Rocha (Iniciativa Liberal), esta segunda-feira de manhã, e com André Ventura (CHEGA), pouco antes da hora do almoço.









De acordo com o líder dos socialistas, o comunicado do Governo, no domingo, só existiu porque o Executivo teve receio de ser "apanhado" a ter reuniões secretas.Depois de uma troca de comunicados e de acusações entre as duas partes, no domingo, sobre datas para negociar o OE2025 e reuniões secretas ou discretas, o primeiro-ministro foi questionado sobre o tema esta segunda-feira à tarde.





Luís Montenegro insiste que “não há reuniões secretas, o primeiro-ministro recebe semanalmente muitas personalidades e líderes políticos (…) eu próprio enquanto presidente do PSD vim aqui algumas vezes sem que os senhores jornalistas soubessem (...) é um traço de maturidade (...) é algo que existe há décadas”. o primeiro-ministro recebe semanalmente muitas personalidades e líderes políticosEstas declarações do primeiro-ministro surgiram após a primeira reunião de equipa para investigar a origem dos incêndios.





O presidente da República avisou que sem Orçamento aprovado haverá crise política e económica. Logo depois foi anunciada uma reunião para sexta-feira, 27 de setembro, entre o primeiro-ministro e o líder do PS.