OE2025. Presidente da República está a ir além das funções

Esta é a leitura do especialista em ciência política Bruno Ferreira da Costa, que refere que nesta fase cabe apenas aos partidos negociarem a aprovação do Orçamento do Estado.





Para o especialista Marcelo está a interferir diretamente nestas negociações e dar um passo além do que deve ser o papel do presidente.Para Bruno Ferreira da Costa, esta narrativa de Marcelo vai ter uma consequência direta: os partidos da esquerda vão acusar o presidente de estar a dar a mão ao Governo de Luís Montenegro.