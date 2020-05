Oito idosos de um lar ilegal em Santarém testaram positivo ao novo coronavírus

Estes utentes da casa de repouso Idoso Feliz começaram ontem à noite a ser transferidos para o Hospital de Abrantes. O presidente da câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, explica que os funcionários do lar terão também de cumprir um período de isolamento em casa, depois destes casos confirmados de Covid-19.