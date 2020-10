Ondas gigantes da Nazaré estão a atrair centenas de pessoas à Estrada do Farol

Foto: CM Nazaré/DR

As famosas ondas gigantes da Nazaré voltam a mostrar-se, mas o problema é que não são só os surfistas que lá estão. Segundo as autoridades centenas de pessoas deslocaram-se a este local para ver as ondas, os surfistas a desafiar a natureza, mas muitos sem cumprirem as distâncias de segurança e sem as mascaras de protecção individual.