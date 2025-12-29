Operação Festas em Segurança. PSP regista 447 infrações nas estradas em dois dias

Cento e vinte e três detenções, das quais 76 por alegados "crimes rodoviários", 447 infrações nas estradas e duas centenas de acidentes. São estes os números que compõe o balanço de 48 horas da segunda da fase da Operação Polícia Sempre Presente - Festas em Segurança, divulgado esta segunda-feira pela Polícia de Segurança Pública.



"Das detenções efetuadas destacamos 76 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 54 por condução em estado de embriaguez, 17 por falta de habilitação legal para conduzir e cinco por outros crimes rodoviários", lê-se em comunicado da força de segurança. No mesmo período, "foram detidos seis indivíduos por crimes contra a propriedade", nomedamente "furtos e roubos", além de "16 suspeitos de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 12.254 doses individuais".





"Neste período temporal salientamos ainda a apreensão de nove armas brancas e uma outra arma, quer como medida cautelar, quer no seguimento das seis detenções efetuadas por posse de arma proibida", acrescenta a PSP.



"Nas últimas 48 horas, na área de responsabilidade da PSP, foram registados 200 acidentes, dos quais resultaram 62 feridos (quatro feridos graves e 58 feridos ligeiros) e, lamentavelmente, uma vítima mortal", indica a mesma nota.

Números da fiscalização rodoviária



Quanto às ações de prevenção nas estradas, a PSP dá conta de 1.722 condutores fiscalizados, "sendo detetadas 447 infrações à legislação rodoviária".



Entre as contraordenações em causa, a polícia destaca 41 por falta de inspeção periódica obrigatória, 25 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 18 por condução sob influência do álcool, 11 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e uma por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e ou sistema de retenção para crianças.



A PSP apela, por último, "a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso e que não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades, designadamente condução em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool, ou que sejam suscetíveis de causar distrações, como o uso do telemóvel durante a condução".