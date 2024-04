Operação Influencer. Ministério Público confirma receção de requerimento por parte da defesa de António Costa

O Ministério Público confirmou à RTP, esta quarta-feira, a receção do requerimento por parte da defesa de António Costa junto do Supremo Tribunal de Justiça, depois de o ex-primeiro-ministro ter afirmado à saída da tomada de posse do novo Governo, no dia anterior que queria ser ouvido no Supremo Tribunal de Justiça "com a maior celeridade possível" e que tinha dado "instruções" ao seu advogado para encaminhar o pedido "hoje mesmo".