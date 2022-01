Ordem dos Médicos apela a "revisão urgente" da organização do combate à pandemia

Num documento conjunto que resultou da colaboração de diversos profissionais, a Ordem dos Médicos salienta que apesar de a pandemia ainda não ter terminado e de o número de casos continuar a aumentar, “não podemos negar que vivemos, graças à elevada taxa de vacinação, uma fase diferente da Covid-19” e, por isso, “

O bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães defende, assim, que é “essencial libertar os médicos de família para se dedicarem em pleno aos seus utentes e doentes de sempre”.

Desta forma, uma das medidas elencadas no documento consiste precisamente naA Ordem dos Médicos e o Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar defendem também queA terceira medida enumerada no documento consiste na eliminação da estrutura dos ADR (Áreas Dedicadas para Doentes Respiratórios), defendendo que, "excecionalmente e quando o contexto local assim obrigue", os agrupamentos de centros de saúde podem criar "unidades assistenciais suplementares de resposta à doença aguda, com recursos humanos próprios ou em regime de horário extraordinário".“Precisamos de um efetivo automatismo nas declarações de isolamento, por exemplo, que continuam a registar dúvidas e constrangimentos que acabam por desembocar nos centros de saúde”, defende o presidente do Colégio de Medicina Geral e Familiar, Paulo Santos. “Ao final de dois anos de pandemia, nem os registos estão uniformizados, mantendo duplicações de informação como as que derivam do SINAVE Med e o SINAVE Lab”, exemplifica Paulo Santos.Num comunicado da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães sublinha ainda a necessidade de, garantindo um discurso homogéneo e claro, incluindo a otimização das aplicações informáticas disponíveis".No documento conjunto, a Ordem dos Médicos pede ainda uma revisão e atualização das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e o reforço da capacidade de resposta da linha SNS24.A implementação de uma “avaliação clínica personalizada, com registo no processo clínico eletrónico, eliminando os procedimentos relacionados com a aplicação Trace Covid-19, e a promoção de "uma campanha de publicitação das medidas de auto-cuidado para as pessoas infetadas por SARS-CoV-2 e respetivos contactos, promovendo a capacitação para a gestão da doença", são outras medidas sugeridas.