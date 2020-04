Ordem dos Médicos e Apifarma criam conta solidária

Os donativos financeiros estão abertos a toda a sociedade civil.



"Pode-se doar dinheiro, desde logo, para fazer compras de equipamentos de proteção individual, para comprar ventiladores, enfim, o que for necessário segundo as necessidades do país neste momento, mas também podemos doar equipamentos", afirmou Miguel Guimarães.



"Neste momento é uma boa altura para reforçarmos a capacidade do Serviço Nacional de Saúde", continuou o bastonário, que chamou também a atenção para a necessidade de apoiar outros agentes como os bombeiros.