Ordens profissionais da saúde criam plataforma para donativos

Numa nota de imprensa conjunta enviada às redações, as ordens profissionais contam que têm recebido vários contactos para donativos de cidadãos anónimos, empresários e empresas, que pretendem oferecer produtos diversos.

Entre as ofertas, explicam, encontram-se equipamentos de proteção individual, refeições e alojamentos temporários para os profissionais de saúde.

Na plataforma, de acesso livre e que está disponível nos sites das três ordens, podem ser registadas todas as propostas recebidas "para que quem precisa de um apoio tenha acesso direto aos dados de quem tem algo com que contribuir", refere a nota.

"Este não é o momento de apontar responsabilidades a este ou àquele organismo. Não é o momento de referir que a capacidade de resposta do SNS está comprometida por anos e anos de desinvestimento. Estamos numa altura em que o país precisa de todos e que conta com os profissionais de saúde -- sejam médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou outros profissionais -- para ajudarem Portugal a recuperar um rumo e a ter esperança", afirma o bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, citado no comunicado.

Na nota conjunta, a bastonária dos farmacêuticos, Ana Paula Martins, destaca o caráter solidário desta iniciativa: "Temos sido alvo de profundas demonstrações de apoio, de ofertas de ajuda, de vários quadrantes".

"Cabe-nos também apoiar, na retaguarda, a ação dos nossos colegas. Proporcionar-lhes todas as condições para que possam ajudar todos os portugueses nesta altura tão difícil", acrescenta Ana Paula Martins.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, também citada no comunicado, sublinha a importância da união nesta fase da luta contra a pandemia: "Chegou a hora de estarmos juntos. Agora, mais do que nunca, temos de ser capazes de responder a uma só voz".

"Os portugueses sabem que podem confiar nos profissionais de saúde e têm multiplicado os gestos de gratidão, solidariedade e admiração. Esta plataforma é mais do que um sinal de união, é um mecanismo de resposta ao coração da sociedade civil. Só juntos seremos capazes de ultrapassar este momento. Vamos conseguir", acrescenta Ana Rita Cavaco.

Todos os que tenham bens ou serviços que queiram doar deverão manifestar essa intenção através do envio de um email para um dos três endereços eletrónicos disponíveis (donativos@ordemdosmedicos.pt ; donativos@ordemenfermeiros.pt ou donativos@ordemfarmaceuticos.pt).

No email deverá constar o bem ou serviço a disponibilizar, descrevendo o mais pormenorizadamente possível as suas características, a quantidade, a região do país a que se destina (caso se aplique), se existem gastos adicionais a considerar (taxas de entrega ou custos com luz e água tratando-se de alojamento), assim como quaisquer notas adicionais que o doador considere relevantes, refere um aviso mostrado na página da plataforma.

O novo coronavírus já infetou em Portugal mais de 2.000 pessoas e foram confirmadas já 23 mortes associadas à covid-19.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Em todo o mundo, o novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas, das quais mais de 15.100 morreram.