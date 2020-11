Pandemia provocou degradação da qualidade de vida dos idosos que vivem em lares

É a conclusão de dois estudos divulgados hoje pela Associação de Defesa do Consumidor. A DECO chama a atenção para as dificuldades no acesso e nos custos destas instituições, assim como o estado de saúde dos utentes dos lares de terceira idade. O confinamento durante a primavera foi bastante negativo, sobretudo para a saúde mental dos mais velhos.