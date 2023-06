Papa Francisco garante presença em Lisboa e já tem a mochila preparada

No vídeo dirigido aos jovens, o sumo pontífice da Igreja Católica assegura que está tudo a postos para a viagem de agosto a Lisboa e mostra que já tem uma mochila pronta para.





O papa foi operado a uma hérnia abdominal há duas semanas, mas refere que tem já luz verde para vir a Jornada Mundial da Juventude.





Também esta quinta-feira o papa Francisco aprovou a publicação do decreto que reconhece as "virtudes heroicas" da vidente de Fátima, Lúcia de Jesus, considerado um passo central no caminho para a beatificação da vidente de Fátima.





A aprovação do decreto ocorreu depois de uma audiência concedida pelo líder da Igreja Católica ao prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, esta quinta-feira.





Em vídeo, o bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, fala de um motivo de satisfação para a Igreja em Portugal.