Partidos apanhados de surpresa com fim de reuniões no Infarmed

Os partidos foram surpreendidos por esta decisão de terminar com as reuniões no Infarmed e criticaram o fim inesperado destes encontros que serviam para conhecer os dados sobre a pandemia. O fim das reuniões com os especialistas terá sido acertado entre o Presidente da República e o primeiro-ministro e nem sequer os especialistas foram informados desta decisão.