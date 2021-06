"Pedi que se tirassem todas as consequências", diz Gouveia e Melo sobre caso de alegada vacinação indevida

"Não posso demitir as pessoas, como é evidente, mas pedi às estruturas que tirassem as consequências e rapidamente", disse Gouveia e Melo aos jornalistas.





O responsável da task force da vacinação argumenta que tem um grupo que investiga todas as suspeitas e que, logo que tiveram informação, reuniram informação e fizeram as denúncias à PJ, bem como à inspeção da área de saúde e ao presidente da ARS Norte "para que se tirassem as consequências" e não voltasse a acontecer. O grupo que gere as vacinas em Portugal enviou à Polícia Judiciária informação sobre suspeitas de vacinação indevida no Porto.



Em causa está a vacinação de jovens a partir dos 18 anos, que não se enquadram em grupos de risco. Atualmente, os agendamentos só estão abertos para maiores de 35.



Sem mais esclarecimentos, a Administração Regional de Saúde do Norte diz que abriu um processo de inquérito para apurar a situação.