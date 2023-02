Pedro Strecht defende que abusadores devem ser afastados de crianças

A comissão independente que investigou os abusos sexuais na Igreja acredita que há mais vítimas por identificar. Em entrevista ao Telejornal da RTP, Pedro Strecht revelou que em comparação com outros países europeus a Comissão recebeu mais casos em menos tempo. O pedopsiquiatra defende ainda que os abusadores constituem um "perigo real" e devem ser já afastados do contacto com crianças.