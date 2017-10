Pedrógão Grande. Costa afirma que Governo assumirá eventuais responsabilidades políticas

RTP12 Out, 2017, 16:37 / atualizado em 12 Out, 2017, 17:13 | País

António Costa falava aos jornalistas em São Bento, Lisboa, depois de ter estado reunido mais de uma hora com o coordenador da Comissão Técnica Independente, o ex-reitor da Universidade do Algarve João Guerreiro.



"Pela parte do Governo, por respeito pela Assembleia da República, por respeito pelos profissionais que elaboraram este relatório, mas, sobretudo, por respeito pelas vítimas e seus familiares, o que nos compete é fazer uma reflexão serena sobre a informação disponível e as recomendações apresentadas. As responsabilidades são aquelas que resultam do relatório e assumi-las-emos totalmente", frisou.

PSD responsabiliza Costa e MAI

c/Lusa

Mais tarde, interrogado sobre eventuais responsabilidades políticas decorrentes do relatório, António Costa, que tinha ao seu lado os ministros da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e da Agricultura, Capoulas Santos, respondeu: "Se for caso disso, sim".O chefe do Governo não quis adiantar qual a apreciação que faz do relatório mas garantiu desde já que, na próxima semana, o Governo estará em condições de tomar decisões sobre o caso. Na próxima quarta-feira, António Costa irá encontrar-se com as famílias das vítimas.As declarações de António Costa surgem depois de o relatório da Comissão Técnica ter sido entregue no Parlamento e divulgado publicamente. Ainda antes de o primeiro-ministro falar sobre o assunto, o PSD veio a público defender que o relatório mostra que “o Estado falhou” e responsabilizou a ministra da Administração Interna e o primeiro-ministro que a mantém em funções."O PSD não pede a demissão da ministra da Administração Interna porque o PSD não pede a demissão de nenhum membro do Governo, mas chama a atenção de que, a partir do momento em que temos este relatório nas nossas mãos, é absolutamente impossível que o poder político fique alheado destas conclusões", afirmou o deputado social-democrata Carlos Abreu Amorim.Por sua vez, o líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, defendeu que, perante as conclusões da comissão independente, a ministra da Administração Interna "já está demitida, só não sabe quando".