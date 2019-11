Pesca. Morte anunciada em Portugal no Dia Mundial do setor

O ministro do Mar admitiu que há ainda muito por fazer neste sector, desde logo abater os barcos que já não se fazem ao mar.O governante garantiu estar disponível para encontrar um consenso com as organizações de pesca de Portugal, condição necessária para o desenvolvimento do setor, foi anunciado.

Ricardo Serrão Santos esteve reunido, em Lisboa, com 24 associações de pesca, representativas de todo o país, para debater os desafios do setor.







Declarações do ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, à jornalista Margarida Vaz.















Na reunião esteve João Pacheco, da associação dos armadores da pesca artesanal de Viana do Castelo, que não vê futuro para o setor.









Pedro Jorge, da associação e armadores de pesca, diz ser preciso uma nova frota e os fundos comunitários podem ser úteis.









Dia Mundial do Mar celebrado esta quinta-feira sem motivos para os pescadores sorrirem.