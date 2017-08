Piloto e instruendo ficam com termo de identidade e residência

RTP 03 Ago, 2017, 18:48 / atualizado em 03 Ago, 2017, 19:18 | País

Os ocupantes do aparelho estiveram desde a manhã a ser interrogados pelo Ministério Público no tribunal de Almada. Instrutor e instruendo haviam já sido ouvidos na quarta-feira pela Polícia Marítima, tendo-lhes sido então aplicado o termo de identidade e residência. Medida de coação que agora se mantém.O avião ligeiro colheu mortalmente duas pessoas no areal de São João da Caparica - uma criança de oito anos e um homem de 56.



“No âmbito de um inquérito, dirigido pelo Ministério Público, onde se investigam as circunstâncias do acidente com uma avioneta que aterrou ontem de emergência numa praia da Costa de Caparica, foram, hoje, ouvidos, na qualidade de arguidos, o piloto e o tripulante”, lê-se numa nota enviada às redações.



“Concluídos os interrogatórios, que foram conduzidos pelo Ministério Público, os arguidos ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência”, acrescenta o texto.



O Ministério Público assinala em seguida que “as investigações prosseguem, estando em causa a eventual prática de crime de homicídio por negligência”, ao abrigo do artigo 137.º do Código Penal.



“Nesta investigação, que corre termos na Secção de Almada do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária em colaboração com o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários”, escreve ainda o Ministério Público.



O avião ligeiro envolvido no incidente, um Cessna 152, realizava um voo de treino entre Cascais e Évora. Cerca de cinco minutos depois da descolagem, terá reportado à torre de controlo do Aeródromo Municipal de Cascais uma falha no motor.