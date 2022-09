Piratas informáticos publicam dados de milhão e meio de clientes da TAP

dark web, os hackers afirmam que continuam a ter acesso remoto a sistemas da transportadora aérea de bandeira.



De acordo com o jornal Expresso, além de moradas, números de telefone e nomes de clientes, o grupo revela documentos de identificação de profissionais ou parceiros da TAP, bem como acordos confidenciais com várias empresas e relações com outras companhias de aviação. Numa mensagem na denominadaDe acordo com o jornal Os novos dados foram publicados pelo grupo Ragnar Locker na segunda-feira.





Recorde-se que, recentemente, os piratas informáticos haviam publicado dados de 115 mil clientes, ameaçando com uma fuga de informação maior, caso o resgate não fosse pago.



Ainda segundo o Expresso, a TAP não terá negociado o pagamento de qualquer resgate para travar a publicação dos dados.



“A coisa mais interessante, é que eles [a TAP] ainda não resolveram as vulnerabilidades na própria rede e este tipo de incidentes pode acontecer outra vez. Por sinal, se alguém precisar de um acesso remoto à TAP Air, avisem-nos”, lê-se na mensagem que o grupo de hackers publicou na Dark Web, citada pelo mesmo jornal.

A TAP alertou na passada terça-feira os clientes atingidos pelo ciberataque que esta divulgação “pode aumentar o risco” de “uso ilegítimo” de dados, aconselhando atenção a comunicações consideradas suspeitas.



Num e-mail remetido aos clientes, a companhia aérea lembrou que “foi recentemente vítima de um ciberataque, ato prontamente comunicado às diversas autoridades competentes, com as quais a TAP está a colaborar ativamente para a investigação do sucedido”, para acrescentar que “foram desencadeadas as medidas e procedimentos apropriados de cibersegurança para este tipo de eventos com o apoio de uma empresa internacional especializada e líder da indústria”.



“As medidas adotadas permitiram garantir a integridade dos dados e a operacionalidade, em segurança, de todos os sistemas”, assegurava ainda a TAP.



No mesmo e-mail, a TAP sublinhava terem sido “tomadas de imediato medidas de contenção e remediação para proteger os dados dos clientes”. Entre os dados visados incluem-se “nome, nacionalidade, género, morada, e-mail, contacto telefónico, data de registo de cliente e número de passageiro frequente".



