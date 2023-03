PJ Militar no terreno. Explosão mortal no Campo de Santa Margarida sob investigação

. Os três militares haviam sido transportados para o Hospital de Abrantes. Já, para onde foram levados de helicóptero.Para o local da detonação, apurou a equipa de reportagem da RTP, seguiram entretanto: do Laboratório de Polícia Técnico-Científica e de Investigação Criminal., declarou este ramo das Forças Armadas num terceiro comunicado sobre os acontecimentos no Campo de Santa Margarida, em Constância, no distrito de Santarém.

Num primeiro momento, o Exército deu conta da abertura de um processo de averiguações após uma “explosão inadvertida”, cerca das 16h40 de quinta-feira, em Santa Margarida. Numa segunda comunicação, disse tratar-se de uma “explosão inopinada”.



A operação decorreu no âmbito do “Planeamento e Gestão das Áreas de Instrução, Infraestruturas de Tiro e de Treino do Campo Militar de Santa Margarida” e”.O presidente da República afirmou que tenciona visitar os militares feridos logo que seja possível.Em declarações à RTP,. Enfatizou ainda que esta era uma equipa “muito especializada e muito competente”.que estava marcada para esta sexta-feira, ao início da tarde.“Este é um momento de pesar para o Exército português e para as Forças Armadas portuguesas, não é o melhor momento para uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional”, vincou o presidente.

