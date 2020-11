Plano de vacinação. Costa garante ser inadmissível "desistir de proteger a vida em função da idade"

Há critérios técnicos que nunca poderão ser aceites pelos responsáveis políticos. Não é admissível desistir de proteger a vida em função da idade. As vidas não têm prazo de validade. — António Costa (@antoniocostapm) November 27, 2020

António Costa garante ser inadmissível “desistir de proteger a vida em função da idade.Poucos minutos antes, a ministra da saúde enviava um esclarecimento aos meios de comunicação social onde garantia que verno garante que estratégia de vacinação ainda não foi discutida com Ministério da Saúde nem validada.O Ministério da Saúde considera adianta que

Em comunicado, o Ministério da Saúde vem dizer que “as informações vindas a público estão incluídas num documento meramente técnico e são parcelares e desatualizadas”.

O documento preliminar deixou alguns especialistas perplexos, considerando que os mais velhos devem estar entre os primeiros a vacinar, por causa da mortalidade elevada entre estes grupos etários.

CDS pede audição urgente de Francisco Ramos

O CDS-PP requereu hoje uma audição parlamentar, com caráter de urgência, do responsável pela 'task force' que vai delinear o plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal, o ex-secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos."Em Portugal ainda não se conhece qualquer plano de vacinação (contra a covid-19) e só agora foi criada uma 'task force' que deverá estruturar todo este processo", critica a bancada parlamentar democrata-cristã, através de um requerimento endereçado à presidente da Comissão Parlamentar de Saúde.O CDS considera que esta 'task force' "tem uma missão crítica e fundamental" e que esta é uma "operação que, para além de extremamente complexa, é uma verdadeira corrida contra o tempo".Contudo, as informações são "escassas, avulsas e contraditórias", advogou o partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos.Por isso, o grupo parlamentar do CDS-PP pede "uma audição, com caráter de urgência, do Dr. Francisco Ramos" naquela comissão parlamentar, "para prestar todos os esclarecimentos sobre o plano de vacinação contra a covid-19".O CDS "está apreensivo relativamente a esta matéria, mais ainda porque existe a possibilidade de que as farmacêuticas que estão a produzir as vacinas contra a covid-19 tenham reservas quanto ao envio de doses para países que não tenham os sistemas de 'delivery' bem montados".Ontem, tinha sido a vez do grupo parlamentar do PSD criticar o Governo por "só agora" determinar a elaboração de um plano de vacinação contra a covid-19, exigindo que o executivo socialista divulgue esta estratégia assim que o documento "seja aprovado"."Enquanto numerosos países europeus já aprovaram os respetivos planos de vacinação contra a covid-19, o Governo português só agora determinou a elaboração desse plano, consabidamente um elemento crítico no combate à pandemia", criticou o PSD, no requerimento, dirigido à ministra da Saúde, Marta Temido.O PSD acrescentou que está a ser ignorada "toda a logística" associada à vacinação, nomeadamente os "locais e as condições de transporte, armazenamento e administração, os profissionais de saúde responsáveis por essa administração, a definição dos grupos prioritários ou a calendarização e generalização da vacinação da população".Foi esta quinta-feira publicado em Diário da República o despacho de constituição desta comissão, assinado pelos ministros da Defesa Nacional, Administração Interna e Saúde.Ao núcleo de coordenação da 'task force' compete entregar em 30 dias todos os documentos necessários para definir na totalidade o plano de vacinação contra a covid-19, tanto do ponto de vista da logística (armazenamento e distribuição das diferentes vacinas), como da estratégia de vacinação (identificação dos grupos alvo prioritários, administração e seguimento clínico de resultados e reações adversas).Deve ainda definir um plano de comunicação com a população sobre a vacinação contra a covid-19. Tem ainda de articular com os organismos responsáveis nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores todos os aspetos necessários à concretização do plano de vacinação contra a covid-19 naquelas regiões.Na semana passada, o primeiro-ministro revelou que Portugal estava preparado para comprar cerca de 16 milhões de doses de três vacinas contra a covid-19 e adiantou que Bruxelas prepara um combate às campanhas de desinformação em relação à vacinação.c/Lusa