Plataforma da Universidade de Coimbra registou 40.000 aulas virtuais em 12 meses

Em nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa, a Universidade de Coimbra (UC) lembra que instituição lançou em setembro de 2020, no arranque do ano letivo 2020/2021, uma plataforma académica `online` - com versões para docentes e estudantes - "adaptada à utilização em computador, `tablet` ou telemóvel" e distinguida, na terça-feira, como o melhor projeto no setor da educação dos Portugal Digital Awards, "que premeia os melhores projetos e práticas de transformação digital de organizações nacionais".

A plataforma, no período de um ano, "registou cerca de 40.000 aulas e reuniões virtuais, envolvendo 30.000 utilizadores ativos, e gerou 400 TB (Terabyte) de tráfego áudio e vídeo", assinalou o comunicado da UC.

Acrescentou que o projeto UC Teacher "disponibiliza salas virtuais por unidade curricular/turma para a realização de aulas síncronas, desmaterializa o lançamento de sumários e a gestão de presenças".

A plataforma possui diversas funcionalidades de acompanhamento dos estudantes, "através da disponibilização de materiais de apoio, conteúdos gravados, grupos de conversação, salas de vídeo privadas e tradução automática", entre outras.

Citado na nota de imprensa sobre o galardão dos Portugal Digital Awards, o reitor da UC, Amílcar Falcão, considerou a distinção como "o reconhecimento de uma grande aposta da Universidade de Coimbra que, perante uma circunstância adversa, soube procurar soluções - e soluções de vanguarda".

"Soubemos transformar a dificuldade numa oportunidade e, como tenho sublinhado, a UC Teacher é muito mais que uma ferramenta para fazer face às vicissitudes resultantes da situação pandémica: é um salto qualitativo na digitalização da UC que ficará para o futuro", afirmou.