Polícia espanhola investiga morte de Pedro Queiroz Pereira

RTP20 Ago, 2018, 11:58 | País

O jornal espanhol Diário de Ibiza avança que o empresário caiu nas escadas do iate e faleceu na noite de sábado. O barco, com mais de 30 metros, estava atracado no porto de Ibiza.

"Segundo as primeiras investigações feitas pelos agentes da Polícia Nacional, tudo indica que o falecido sofreu uma queda numas escadas do iate que foi fatal. Embora haja poucas dúvidas sobre o que aconteceu, a delegacia (policial) de Ibiza abriu uma investigação para esclarecer o sucedido", avançou o jornal





“Referência” no meio empresarial e “adepto do fair-play”

Também o antigo banqueiro José Maria Ricciardi, amigo de Pedro Queiroz Pereira, reagiu publicamente à morte do empresário.





Ricciardi sublinha que Pedro Queiroz Pereira foi "um grande adepto do 'fair-play' em todas as circunstâncias", "um homem sério, um grande empresário português (e) um grande amigo".







O dirário deu conta das dificuldades em trasladar o corpo, tendo os bombeiros estado no local entre as 02:37 e as 03:40 de domingo (menos uma hora em Lisboa).Pedro Queiroz Pereira, de 69 anos, era o sétimo homem mais rico do país. Segundo a Revista Exame, o empresário era detentor de uma fortuna avaliada em 779 milhões de euros em conjunto com a mãe.O empresário era acionista maioritário do grupo Semapa, proprietário da papeleira Navigator, e da cimenteira Secil. Tinha também negócios na área do ambiente e da energia.Além dos negócios, Pedro Queiroz Pereira chegou a ser piloto de competição, onde era conhecido como "PêQuêPê".A morte de Pedro Queiroz Pereira suscitou reações no meio empresarial português.O Conselho de Administração da Semapa expressou "com muita tristeza, o seu mais profundo pesar" pela morte do “principal acionista do grupo e presidente do Conselho de Administração", de acordo com comunicado envido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.Para a Semapa, o empresário foi "uma referência" no meio industrial, com "raras qualidades humanas e profissionais e um notável espírito empresarial". A empresa destaca "o estilo único de liderança" de Pedro Queiroz Pereira, que fez uma "gestão de rigor, que permitiu expandir e internacionalizar de forma sustentável" o grupo."Mais do que um património, Pedro Queiroz Pereira deixa (...) força numa estrutura empresarial (...), mas principalmente valores como coragem, independência, frontalidade e honestidade, com que sempre geriu as suas empresas e que deixa como legado a todos os mais de 6.000 colaboradores da Semapa e das suas participadas Navigator, Secil e ETSA", concluiu.Já o Presidente da República lamentou “o prematuro desaparecimento desse grande industrial português", Pedro Queiroz Pereira.Na página da Presidência da República , Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta suas sentidas condolências à família de Pedro Queiroz Pereira".O antigo primeiro-ministro Santana Lopes destaca a "visão cosmopolita" do empresário que "acrescentou valor" à economia portuguesa."Enquanto empresário de visão cosmopolita, acrescentou valor à economia portuguesa, criou emprego e contribuiu largamente para os resultados positivos das exportações nacionais", disse Santana Lopes numa nota enviada à comunicação social.Para Santana Lopes, o legado do empresário "perdurará" por muito tempo. "Expresso muito pesar por tão grande perda"."Queremos hoje saudar um homem criador de riqueza e de emprego, um amante do desporto, um homem atento à nossa comunidade", escreveu José Maria Ricciardi em mensagem enviada à agência Lusa.