Polícias propõem ao Governo pagamento de suplemento de risco acima dos 700 euros

A proposta da Plataforma de Sindicatos da PSP e Associações da GNR é que seja atribuído o mesmo valor a todos os polícias, independentemente do posto.





Na proposta enviada ao Governo e a que a RTP teve acesso, esta proposta foi consensualizada entre a plataforma de sindicatos da PSP e associações da GNR.







Segundo a proposta, essa valorização "deverá produzir efeitos a 1 de janeiro de 2023".







O Governo deverá responder no máximo a 15 de maio, na próxima reunião com as associações e sindicatos.



Os polícias ameaçam em deixar de negociar com o executivo caso a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, não concorde com a proposta.







Na última semana, o Governo apresentou um plano para o pagamento deste subsídio consoante o posto ocupado. As associações e sindicatos exigiram um subsídio equitativo e consideraram que a proposta do executivo fica muito aquém das expetativas.