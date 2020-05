População consciente no uso da mascara nos transportes na região da grande Lisboa

Foto: Reuters

A Área Metropolitana de Lisboa faz um balanço positivo do primeiro dia com novas regras nos transportes públicos.

Carlos Humberto de Carvalho, primeiro-secretário metropolitano, assume que a grande preocupação era a relação entre a oferta e a procura, tendo em conta a necessidade de distanciamento social entre os utentes.



E revela que, no dia de ontem, foram apenas registados problemas pontuais.



De acordo com as novas regras, a lotação nas carruagens e autocarros fica limitada a dois terços da capacidade habitual.



Mas, de acordo com os especialistas, essa redução é insuficiente para garantir o distanciamento social recomendado.