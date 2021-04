Portal de agendamento da vacinação contra a Covid-19 soma 50 mil pedidos

Os portugueses com mais de 65 anos podem, a partir desta sexta-feira, marcar uma data para serem vacinados contra a Covid-19. Com a presença de Gouveia e Melo e Luís Goes Pinheiro, foi anunciado o portal de agendamento. O primeiro dia teve já uma procura relevante, com 50 mil pedidos de agendamento.