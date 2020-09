Portalegre sem registo de novos casos mantém total de 21 infeções ativas

Portalegre, 12 set 2020 (Lusa) - O número de infetados com covid-19 no concelho de Portalegre estabilizou hoje em 21, estando cerca de 180 pessoas em quarentena, disse à agência Lusa a presidente do município, Adelaide Teixeira.