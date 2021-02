Portugal pode atingir imunidade de grupo à Covid-19 já em agosto

O coordenador do Plano Nacional de vacinação admitiu na reunião no Infarmed, que 70 por cento da população portuguesa pode estar imunizada a meio do verão, ou seja, no inicio de agosto.



A anterior expetativa apontava para que tal pudesse acontecer apenas no final do verão.



Gouveia e Melo diz que espera que a escassez de vacinas seja ultrapassada também no segundo trimestre.



Até hoje foram administradas mais de 680 mil doses de vacinas contra a covid-19.