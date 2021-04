Portugal pode avançar para confinamentos locais

Para o Presidente da República o desconfinamento deve manter o rumo mas recorda que o combate ainda não terminou.. Para tornar impossível o termos de voltar atrás. Para que o estado de emergência caminhe para o fim.”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente da República já na semana passada tinha dito que desejava que esta fosse a última renovação do estado de emergência.A possibilidade de o desconfinamento não avançar nos concelhos de maior risco não está descartada.Marcelo Rebelo de Sousa voltou a defender quee pediu prudência em todo o território nacional para evitar a subida de novas infeções agora que “os números estão estabilizados e a consequente pressão nas estruturas de saúde”.

Justo equilíbrio

Ontem, no Parlamento, o ministro da Administração Interna já tinha afirmado que o Governo vai adotar um justo equilíbrio entre desconfinamento e mediadas restritivas, ou de suspensão do processo de reabertura nas zonas mais atingidas pela pandemia de Covid-19.ou de eventual pausa suspensão deste nível de desconfinamento onde tal seja necessário”, afirmou Eduardo Cabrita.Segundo o governante, o país tinha quando começou a desconfinar “cerca de quatro dezenas de municípios acima de 120 casos por 100 mil habitantes. Estamos hoje com 22, não devíamos ter nenhum”.

“Prudência a palavra de ordem”

Gustavo Tato Borges, da Associação de Médicos de Saúde Pública, defendeu em entrevista à RTP3, que “”.O especialista recorda que o índice de RT está a aumentar, o número de novos casos por semana está a aumentar. “Há uma previsão que dentro de duas, três, quatro semanas possamos atingir mais de 120 casos por 100 mil habitantes”.“Mesmo a nível das escolas, repensar muito bem se vale a pena manter o ensino presencial ou não. O risco de aparecer um caso ainda é considerável. E havendo um caso da DGS recomenda que toda a turma vá para casa e toda a escola deve ser testada”, sublinhou. E recorda um caso no Algarve em que uma criança infetou 20 pessoas.“E se dermos o passo do desconfinamento como está previsto. Estaremos a dar asas a que este aumento de casos, este princípio de descontrolo, que ainda não o é, mas é o princípio poderá tornar-se, de facto, descontrolado e teremos de voltar tudo atrás e voltar a confinar”, alertou.Gustavo Tato Borges defende que “é preferível agora mais prudência, abrir pouca coisa, ou então não abrir nada. Ser muito mais cauteloso e não dar um passo maior que a perna”.“Se eu estivesse num lugar de decisão, se calhar recomendaria que não se fizesse nada. Se parasse. E que se aguarda-se mais uma semana para ver se de facto os números estabilizam, se se desce. Se os concelhos que neste momento apresentam um índice elevado, ou surtos ativos os conseguem reduzir”, aconselhou.Em relação à possibilidade de se avançar com confinamentos locais, o especialista frisa “que a grande dificuldade é que os concelhos com maior risco são concelhos com pouca população. E é muito fácil atingir valores de mais de 120 casos por 100 mil habitantes”.