Portugal regista mais 12 mortes e 2897 casos de Covid-19. Internamentos disparam

Do total de novos casos, 902 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 828 na região norte, 697 no centro, 230 no Algarve e 96 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 120 infeções na Madeira e 24 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, estes registaram-se na região norte (um), em Lisboa e Vale do Tejo (cinco), no Algarve (dois) e na reigão autónoma da Madeira (quatro).





O boletim reporta ainda mais 857 recuperações, aumentando o total para 1.070.573. Há ainda mais 2028 casos ativos (53.717 no total) e mais 1048 contactos em vigilância (60.630 no total).

Internamentos disparam





Os internamentos dispararam nas últimas 24 horas. Deram entrada nos hospitais mais 56 doentes, aumentando o total de doentes internados com Covid-19 para 764. Nos cuidados intensivos, o número de doentes não registou alterações nas últimas 24 horas, mantendo-se 104 pessoas internadas em UCI (unidades de cuidados intensivos).





Relativamente aos indicadores da matriz de risco, a incidência de casos é atualmente de 279,8 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 280,2 no continente. O índice de transmissibilidade, ou R(t), situa-se em 1,19 a nível nacional e em 1,20 no continente.







Desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, já foram confirmados 1.142.707 casos e 18.417 óbitos.