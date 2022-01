Portugal regista mais 44 mortes e 63.833 casos de covid-19

Portugal tem neste momento 2320 doentes com covid-19 nos hospitais (mais 71 do que no dia anterior), dos quais 152 estão em unidades de cuidados intensivos (mais cinco do que na véspera).







O mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) reporta mais 44.548 recuperados, aumentando o total para 1.908.199. Há ainda mais 21.241 casos ativos e mais 21.147 contactos em vigilância. No total, há 579.370 casos ativos e 594.382 contactos em vigilância, o que significa que 1.173.752 portugueses estão em isolamento, o equivalente a cerca de 11% da população portuguesa.





A maioria dos novos casos registados nas últimas 24 horas foram reportados na região norte (27.442). Lisboa e Vale do Tejo registou mais 18.657 infeções, o centro mais 10.608, o Algarve mais 2514 e o Alentejo mais 2115. Foram ainda confirmadas mais 1418 infeções na Madeira e 1079 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, 17 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 16 na região norte, cinco no centro, três no Alentejo, dois no Algarve e um nos Açores.



Incidência ultrapassa barreira dos 6000 casos





A incidência a 14 dias continua a aumentar, tendo ultrapassado a barreira dos 6000 casos por 100 mil habitantes. De acordo com o boletim desta sexta-feira, a incidência é agora de 6130,9 casos a nível nacional e de 6108,7 casos no continente. Na última atualização, este indicador situava-se em 5728,4 casos a nível nacional e em 5683,5 casos por 100 mil habtiantes no continente.







Já o índice de transmissibilidade, ou R(t), diminuiu ligeiramente, tendo passado de 1,17 para 1,16 a nível nacional e de 1,18 para 1,17 no continente.





Quase todos os concelhos de Portugal estão no nível de incidência mais elevado, acima de 960 novos casos por 100 mil habitantes. Apenas o Corvo e a Calheta, ambos concelhos dos Açores, estão num nível de incidência abaixo dos restantes.







Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmadas 2.507.357 infeções e 19.788 mortes associadas à doença.