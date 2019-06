Português acusado por imigração ilegal voltaria a fazer tudo de novo

RTP

"É suficiente para começar", diz Miguel Duarte, ao saber qual a posição dada esta manhã à Antena 1 pelo ministro Augusto Santos Silva.



O português refere ainda que sabendo qual a posição do nosso país face à questão da migração, dos refugiados e da ajuda humanitária, espera que o Governo esteja do lado dele, do lado das Organizações Não-Governamentais, que resgatam pessoas no Mediterrâneo.



Miguel Duarte enfrenta uma condenação que pode ir até aos 20 anos de cadeia.



O voluntário português está convicto que a justiça italiana vai perceber que este processo não passa de um erro.



Miguel Duarte continua a defender esta causa e afirma que não se arrepende de nada. E se pudesse estaria outra vez no Mediterrâneo a ajudar quem tenta chegar à Europa.