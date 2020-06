Praias portuguesas vão poder acolher em simultâneo 830 mil pessoas

Até ao momento, não foram divulgadas as lotações de todas as praias do país, de acordo com as regras de distanciamento social. Mas o ministro do Ambiente acredita que na próxima semana, esse processo estará terminado.O ministro Matos Fernandes garante que está tudo a postos para o arranque da época balnear, marcado para amanhã...Questionado sobre os afogamentos que se têm registado este ano, o governante diz que os números não são piores do que em anos anteriores.As novas regras de distanciamento nas praias vão ser fiscalizadas pelas autoridades marítimas, mas Matos Fernandes acredita no civismo dos banhistas.