Prémio de carreira médica distingue Victor Ramos, "pai" das USF

Lusa27 Nov, 2017, 08:22 / atualizado em 27 Nov, 2017, 14:46 | País

O anúncio do vencedor do Prémio Miller Guerra de Carreira Médica 2017 foi feito à agência Lusa pela Ordem dos Médicos. A cerimónia de entrega do galardão, no valor de 50 mil euros, vai decorrer na quarta-feira em Lisboa.

Victor Ramos esteve envolvido no projeto piloto que inspirou a criação das atuais Unidades de Saúde Familiar (USF) e tem uma carreira de 40 anos, essencialmente dedicada à medicina geral e familiar.

O júri do prémio destaca "uma carreira exemplar dedicada aos doentes e à defesa de melhores condições da carreira de medicina geral e familiar e dos cuidados de saúde primários em Portugal".

Atualmente, Victor Ramos trabalha no agrupamento de centros de saúde de Cascais, tendo participado na constituição da USF Marginal, em 2007, e São João do Estoril, em 2014.

O vencedor do prémio de carreira médica da Ordem dos Médicos lamenta que haja cada vez menos tempo para os doentes e avisa que a medicina e os cuidados de saúde não são uma cadeia de montagem.

Menos tempo traduz-se em stress

"É preciso tempo suficiente para os doentes", afirma o galardoado em declarações à agência Lusa, entendendo que o aumento das listas de utentes dos médicos de família e os sistemas informáticos vieram "consumir tempo" às consultas.



"Menos tempo traduz-se em stress. O médico não perde a sua deontologia e isso angustia-o. Tem de ouvir as pessoas, observar, acordar com o doente o plano de cuidados. E sabe que há um conjunto de pessoas à espera", relata Victor Ramos.



Também os sistemas informáticos, que deviam facilitar a vida aos profissionais, estão "a comer tempo e atenção", por serem múltiplos e por muitas vezes terem problemas.



"Se não tivermos cuidado, às tantas nem se olha para as pessoas, mas para os ecrãs e teclados. É uma infernização e tira tempo", afirma o clínico.

Saúde não é "cadeia de montagem"

A população está também mais envelhecida, vai acumulando problemas de saúde, o que requer mais tempo para as consultas.



"Temos de ter o tempo minimamente necessário para cuidar com qualidade e rigor das pessoas. Isto não pode ser um modelo industrial de cadeia de montagem", sublinha Victor Ramos.



O médico pede ainda que o discurso político sobre a importância dos cuidados de saúde primários se traduza em prioridades concretas, nomeadamente de investimento e de recursos humanos.



Contudo, apesar de um cenário com dificuldades, Victor Ramos assinala a evolução que a medicina geral e familiar teve em Portugal, nomeadamente com a constituição das unidades de saúde familiar. O 'Pai' das USF

Victor Ramos foi cofundador da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e teve responsabilidades em órgãos dirigentes e consultivos da Ordem dos Médicos, tendo recebido em 2006 a medalha de ouro por "serviços distintos" do Ministério da Saúde.

É também docente na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e participou em várias missões internacionais da Organização Mundial da Saúde e da União Europeia.

Nascido em Évora há 64 anos, Victor Ramos licenciou-se em 1976 na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, tendo começado a carreira por prestar serviço médico à periferia em localidades rurais do concelho de Évora.

O Prémio Miller Guerra foi instituído em 2012 pela Ordem dos Médicos e ela Fundação Merck Sharp & Dohme e esta é a terceira edição do galardão, que se destinou a escolher um profissional da medicina geral e familiar, de um conjunto de 12 candidaturas apresentadas.

Em 2013, na primeira edição do prémio, o vencedor foi o médico Mário Moura e há dois anos, na segunda edição, foi o cirurgião Gentil Martins o distinguido com o prémio de carreira hospitalar.

O prémio Miller Guerra é bienal e distingue, de forma alternada, a carreira médica hospitalar ou a medicina geral e familiar.