Processo de vacinação vai mudar em Lisboa

No último dia, foram aqui feitas mais de 750 inoculações.



Foi no domingo que as luzes se apagaram no Pavilhão 3 do Estádio Universitário. No mesmo dia também fechou portas, o Centro de Vacinação do Picadeiro do Real Colégio.



Esta terça-feira vai estar aberto, apenas, o Centro de Vacinação Municipal da Ajuda, que vai funcionar em simultâneo, com o Pavilhão 4 da FIL, a partir de quarta-feira.



A expectativa é que o maior Centro de Vacinação do país possa chegar às nove mil inoculações por dia.