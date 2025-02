Processo Tutti-Frutti. Inês Drummond renuncia ao mandato de vereadora em Lisboa

Embora não tenha sido "considerada suspeita do recebimento de qualquer vantagem ou benefício pessoal", no âmbito do processo Tutti-Frutti, Inês Drummond renunciou ao cargo, um dia após serem conhecidas as novas decisões do Ministério Público no referido caso.



Em comunicado enviado à comunicação social, a até agora vereadora socialista afirma estar "totalmente certa e convicta da lisura que sempre" aplicou "na defesa do interesse público".





Contudo, refere a ex-presidente da Junta de Freguesia de Benfica, o Ministério Público "continua a estabelecer imputações com base num pressuposto que configura um erro": "uma pretensa amizade que não existe, relativamente à contratação de uma empresa que não beneficiei, e à qual, inclusivamente, apliquei sanções pelo incumprimento do contrato".





"Estou muito tranquila com o desenrolar do processo, sabendo que nada de errado fiz e certa de que isso ficará demonstrado na fase de instrução - na qual, pela primeira vez, intervém um juiz".



Até o processo chegar a essa fase e tendo em conta os tempos da Justiça, Inês Drummond renuncia ao mandato de vereadora que exerce há três anos de forma não remunerada.



"Faço-o com o sentimento de dever cumprido e consciência de total transparência e regularidade dos atos que pratiquei, sempre na prossecução do interesse público que norteou toda a minha vida cívica e política", vincou.





Em comunicado, o Ministério Público indicou na terça-feira que foi deduzida a acusação, "para julgamento em tribunal coletivo, no âmbito do inquérito conhecido como Processo Tutti-Frutti'". Foram acusados 60 arguidos "pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, corrupção ativa e passiva agravadas, branqueamento, prevaricação, tráfico de influência, falsificação ou contrafação de documento agravada e burla qualificada".



No mesmo dia, o deputado social-democrata Luís Newton anunciou o pedido de suspensão do mandato de deputado à Assembleia da República. Também o vereador da Câmara de Lisboa, Ângelo Pereira, anunciou o pedido de suspensão de mandato.







Entre os 60 acusados há presidentes de juntas de freguesia, deputados e vereadores, maioritariamente ligados ao PSD e ao PS. Fernando Medina, ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente, dirigentes do PS, não foram acusados pelo Ministério Público.



Em causa está a prática de atos "por parte de titulares de cargos políticos no exercício de funções, tendo o Ministério Público requerido ainda a condenação dos arguidos na perda dos mandatos referentes a cargos políticos de natureza eletiva que estes, então, se encontrem a desempenhar efetivamente, sem prejuízo da declaração de inelegibilidade em atos eleitorais".