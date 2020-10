Procura de transportes públicos em Portugal a meio gás

RTP

No mês passado, o número de passageiros no Metro de Lisboa ficou abaixo dos sete milhões e a Carris também registou uma quebra acentuada.

Em Lisboa, viajaram no metropolitano menos de metade dos quase 15 milhões de passageiros que o fizeram em igual período do ano passado. Quanto à Carris, foram menos 38 por cento de passageiros a bordo dos autocarros durante o mês de setembro.



Ambas as empresas, Metro e Carris, garantem que a taxa de ocupação dos veículos foi cumprida, em respeito pelas regras sanitárias.



No entanto, passageiros ouvidos pela Antena 1 na zona do Campo Grande fazem um retrato bem mais sobrelotado dos transportes.



Os utentes queixam-se de que não é possível manter as distâncias de segurança e pedem, por um reforço da oferta de transportes, para minimizar os riscos de contágio por Covid-19.



Jornalista Carolina Soares