Proibição de circular entre concelhos menos restritiva do que na Páscoa

Vai ser menos restritiva do que foi na Páscoa a proibição de circular entre concelhos no próximo fim de semana. A medida publicada em Diário da República entra em vigor às zero horas de sexta-feira, 30 de outubro, e termina às 6 da manhã de terça-feira, dia 3 de novembro.