Protesto dos taxistas mantém-se

Os taxistas decidiram continuar a luta contra a lei das plataformas no final de quarta-feira, depois de os representantes do setor terem transmitido que as reuniões com os grupos parlamentares não resultaram no cumprimento das suas exigências.

Os manifestantes dormiram em sacos-cama dentro dos seus carros, tanto em Lisboa como no Porto e em Faro.





Carlos Ramos pediu aos taxistas que tenham calma e que mantenham a postura que têm tido até agora. "Não devemos reagir (..) Não sairemos daqui enquanto não houver resposta do Governo. O Governo empurrou-nos para esta situação. Agora têm que falar connosco", salientou.







Florêncio Almeida, presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), garante que a manifestação vai continuar "por tempo indeterminado".







Os taxistas protestam contra a entrada em vigor, a 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal -- Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.







João Matos Fernandes, ministro do Ambiente, já confirmou que a legislação vai mesmo entrar em vigor e relembrou que os taxistas estão a contestar uma lei que mereceu consenso alargado no Parlamento.





Abertura dos partidos "não chega"



Florêncio Almeida disse esta quinta-feira, pelas 07h30, que a abertura manifestada pelos partidos para aprovar uma proposta que envie para o Tribunal Constitucional a "lei da Uber" "não chega".





O BE, através do deputado Heitor de Sousa, admitiu pedir ao Tribunal Constitucional (TC) a fiscalização sucessiva da constitucionalidade da lei e anunciou que vai tentar revogá-la, proposta também anunciada pelo deputado Bruno Dias (PCP).



José Luís Ferreira, do PEV, concordou também em viabilizar a fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma, o que foi descartado por Hélder Amaral (CDS-PP), apesar de se mostrar disponível para, sempre que necessário, "atualizar e rever a lei" que regula as plataformas eletrónicas.



Enquanto Carlos Pereira assumiu que o PS não vai pedir ao TC que fiscalize a lei, o social-democrata Emídio Guerreiro informou que também não pedirá a fiscalização constitucional, mas vai chamar de urgência ao parlamento o ministro do Ambiente, que tutela os transportes.



“Concorrência leal”

Vítor Carvalhal, dirigente da ANTRAL, declarou que os taxistas estão "revoltados" por não entenderem a sua posição, referindo que o que pretendem é uma "concorrência leal".



"Não estamos contra as plataformas, estamos contra a forma como fizeram a lei das plataformas, pois não temos os mesmos direitos. Também não estamos contra a concorrência, queremos é que seja uma concorrência leal", disse.



O dirigente salientou que as plataformas operam há vários anos em Portugal "sem cumprirem a lei" e garantiu que não vão desistir do protesto.



"Não vamos desistir, demore dois, três, quatro ou cinco dias.



"Equilíbrio justo"







“Não se pode fechar a porta ao futuro mas não se pode esquecer aqueles a quem devemos tanto passado”, concluiu o Presidente da República, que promolgou a legislação a 31 de julho.



Marcelo Rebelo de Sousa diz esperar que seja atingido “um equilíbrio justo” na concorrência entre táxis e os transportes das plataformas eletrónicas, considerando que estas últimas são “uma realidade que está a alargar-se na sociedade portuguesa”.“Não se pode fechar a porta ao futuro mas não se pode esquecer aqueles a quem devemos tanto passado”, concluiu o Presidente da República, que promolgou a legislação a 31 de julho.

c/Lusa



O presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, considerou que a reabertura do eixo central da Avenida da Liberdade é uma provocação e uma alteração das condições que tinham ficado estabelecidas anteriormente.São ainda centenas os táxis que continuam estacionados na Avenida da Liberdade e na Avenida Fontes Pereira de Melo até ao Saldanha, mais de 24 horas depois do início do protesto. Os representantes garantem que a manifestação vai durar enquanto não for encontrado um acordo entre as associações do setor e o Governo.