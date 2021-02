PSP deteve 12 pessoas infetadas que passeavam na rua no fim de semana

A PSP faz um balanço positivo das operações de fiscalização na quadra carnavalesca. Desde sábado e até hoje, a Polícia de Segurança Pública registou alguns ajuntamentos na rua e até festas ilegais. Foi o que adiantou esta manhã à Antena 1, o superintendente Luís Elias. Foram detidas 23 pessoas, das quais 12 estavam infetadas com covid-19 e andavam na rua.